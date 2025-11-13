النيابة العامة: التعصب القبلي يُعرّض مرتكبه للمساءلة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكدت النيابة العامة أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، مشددة على أن إظهار أي مظهر من مظاهر التمييز أو التعصب القبلي يُعد مخالفة للقيم المجتمعية ويُعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية.
وشددت النيابة العامة عبر حسابها في إكس على أن إظهار التعصب القبلي يُضعف النسيج الاجتماعي ويُثير الفرقة والكراهية بين أفراد المجتمع، ويجب الحفاظ على الوحدة الوطنية لما تمثله من أساسٍ للأمن والاستقرار.