النيابة العامة: التعصب القبلي يُعرّض مرتكبه للمساءلة

أكدت النيابة العامة أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، مشددة على أن إظهار أي مظهر من مظاهر التمييز أو التعصب القبلي يُعد مخالفة للقيم المجتمعية ويُعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية.

وشددت النيابة العامة عبر حسابها في إكس على أن إظهار التعصب القبلي يُضعف النسيج الاجتماعي ويُثير الفرقة والكراهية بين أفراد المجتمع، ويجب الحفاظ على الوحدة الوطنية لما تمثله من أساسٍ للأمن والاستقرار.