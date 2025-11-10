Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في البيت الأبيض في أول زيارة لرئيس سوري منذ عقود

اليوم.. الشرع يلتقي ترامب ويبحثان ملفات سياسية واقتصادية وأمنية

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٦ مساءً
اليوم.. الشرع يلتقي ترامب ويبحثان ملفات سياسية واقتصادية وأمنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض في أول زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ عقود.

ويبحث الرئيسان استكمال رفع العقوبات عن سوريا وانضمام دمشق رسمياً إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش إضافة إلى بحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

قد يهمّك أيضاً
الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق

ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق

الشرع يلتقي ترامب

وقبل أيام من زيارة الشرع، قال ترامب للصحافيين إنه تحرك لرفع العقوبات عن سوريا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الشرع يقوم بعمل جيد، فيما قالت وزارة الإعلام السورية إن الشرع سيؤكد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية، ولا سيما قانون قيصر، للسماح بالتعافي الاقتصادي لسوريا ونمو الاستثمارات.

هذا والتقى الرئيس الشرع مع مديرة صندوق النقد الدولي، وناقش الاجتماع التحول الاقتصادي في سوريا.

وقبل ذلك عقد الشرع اجتماعاً موسّعاً مع الجالية السورية في واشنطن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والمُوفد الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك.

إنجاز تاريخي

وأكد الشرع خلال الاجتماع على أهمية ارتباط السوريين في الخارج بوطنهم، منوهاً بجهودهم ومبادراتهم، بحسب ما أوردت وكالة سانا.

وتعليقاً على زيارة الشرع، واللقاء المرتقب مع ترامب، اعتبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي في حديث للعربية، أن زيارة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض إنجاز تاريخي.

أما عن أبرز الملفات، فقد اعتبر المندوب السوري أن أولوية الشرع خلال لقائه مع الرئيس ترامب بحث الاقتصاد.

كما أشار المندوب السوري، في حديث للعربية، إلى استمرار التنسيق الأمني مع أميركا؛ بما يتوافق مع المصالح السورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يحذر زهران ممداني.. ولا يستبعد مساعدته قليلاً
العالم

ترامب يحذر زهران ممداني.. ولا يستبعد مساعدته...

العالم
حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10 ولايات أمريكية
العالم

حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10...

العالم
بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح الحكومة الأمريكية فورًا
العالم

بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح...

العالم
ترامب يعلن إعفاء المجر من عقوبات النفط الروسي
العالم

ترامب يعلن إعفاء المجر من عقوبات النفط...

العالم
بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين
العالم

بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي...

العالم
الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي
العالم

الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق...

العالم
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري
آخر الاخبار

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الشرع ووزير...

آخر الاخبار
ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق
العالم

ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض...

العالم