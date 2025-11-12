Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
برعاية وزير الشؤون البلدية والإسكان

انطلاق أعمال أول جمعية تعاونية للوسطاء والمسوقين العقاريين

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٩ مساءً
انطلاق أعمال أول جمعية تعاونية للوسطاء والمسوقين العقاريين
المواطن - هاشم القرني - الرياض

انطلقت أعمال أول جمعية تعاونية للوسطاء والمسوقين العقاريين في المملكة العربية السعود حيث اقيم حفل رسمي برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور المدير التنفيذي للهيئة العامة للعقار الأستاذ عبدالله بن سعود الحماد، وعدد من أصحاب السمو الملكي والمسؤولين والمهتمين بالقطاع العقاري.

وشهد الحفل كلمه ألقاها الأستاذ ماجد العرابي الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية اكد فيها أن هذه الجمعية تُعدّ الأولى من نوعها في المملكة، وتأتي تأكيداً لرؤية المملكة 2030 في دعم القطاع التعاوني ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الحارثي إلى أن فكرة تأسيس الجمعية جاءت انطلاقاً من أهمية تعزيز التعاون بين الوسطاء العقاريين، وتنظيم المهنة وتأهيل الشباب والشابات السعوديين في مجالات التسويق والوساطة العقارية بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة.
كما أعلن الحارثي عن إطلاق جائزة سنوية للمسوقين العقاريين بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، تقديراً للتميز والإبداع في هذا القطاع الحيوي ،
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للعقار الأستاذ عبدالله الحماد أن الجمعية التعاونية ستكون شريكاً وذراعاً رئيسياً للهيئة في تطوير وتنظيم المهنة، موضحاً أن الوسيط العقاري يمثل حلقة الوصل بين العرض والطلب في السوق، ومن خلاله تتم معظم التعاملات العقارية.


وأشار الحماد إلى أن الهيئة قدمت ممكنات تنظيمية وتشريعية أسهمت في تحول نوعي في القطاع منذ عام 2023، مما جعل الوسيط العقاري يحظى بحماية قانونية ودعم مهني متكامل.
وفي كلمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نقل الأستاذ أحمد عسيري مدير إدارة القطاع غير الربحي تحيات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع التعاوني ومن ضمنه هذه الجمعية.
وأشار عسيري إلى أن القطاع الثالث يسهم بنسبة 5٪ من الناتج المحلي بما يعادل 200 مليار ريال، في ظل الدعم الكبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضح الدكتور عبدالعزيز الدحوم مدير إدارة الشراكات والتمكين في وزارة الموارد البشرية أن الجمعيات التعاونية لم تعد مجرد كيانات خدمية، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في تنمية المجتمع وتمكين أفراده.
وأضاف أن تأسيس جمعية الوسطاء والمسوقين العقاريين يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والتعاوني.
وفي كلمته، أكد الأستاذ إبراهيم الشهيل الرئيس التنفيذي لمنصة “عقار” أن الجمعية ستسهم من خلال برامجها في رفع كفاءة الوسطاء والمسوقين العقاريين، وتمكينهم من أداء دورهم باحترافية وجودة عالية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الرعاة والداعمين تقديراً لمشاركتهم في إنجاح انطلاق أعمال الجمعية، وسط حضور كبير من المهتمين بالقطاع العقاري والإعلاميين.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد