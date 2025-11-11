انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي ingate في الرياض

Icon

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نيابةً عن وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، افتتح اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق، أعمال مؤتمر ومعرض التأمين العالمي “ingate”، الذي تنظمه هيئة التأمين تحت شعار “خطوة للمستقبل”، وذلك بقاعة ميادين في مدينة الرياض.

تحولات نوعية

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أوضح البوق أن صناعة التأمين تشهد تحولات نوعية على مستوى العالم بفعل التطورات التقنية والاقتصادية والمناخية المتسارعة، مؤكدًا أن انعقاد مؤتمر (ingate) يأتي في لحظة فارقة يشهد فيها سوق التأمين العالمي نموًا تجاوز ثماني تريليونات دولار، مدفوعًا بنمو الاقتصاد العالمي وزيادة الوعي بأهمية الحماية التأمينية.

وأضاف أن السوق السعودي حقق نسبة نمو تجاوزت 17% خلال عام 2024، وبلغ عمق التأمين 2.6% من الناتج المحلي غير النفطي، متفوقًا على متوسط دول مجموعة العشرين، مع تطلُّع لمضاعفة حجم السوق بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به صناعةُ التأمينِ اليوم بوصفها أحدَ الأعمدةِ الرئيسةِ للنموِّ الاقتصاديِّ والاستقرارِ المالي عالميًا، حيث أنها تحمي الأفرادَ والمجتمعات، وتؤمّن استدامةَ الأعمال، وتدعم التنميةَ والاستثمار.

وتشهد أعمال اليوم الأول لمؤتمر “ingate” جلسات حوارية لقادة هيئات التنظيم يشارك فيها الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، وتركز على تحفيز النمو والدروس المستفادة عالميًا؛ لتحقيق طموحات قطاع التأمين المحلي.

يذكر أن المؤتمر تمتد أعماله حتى الـ 12 من نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من قادة التأمين وإعادة التأمين وخبراء التقنية والاستثمار؛ مما يعكس المكانة الرائدة للمملكة ودورها المحوري في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل التأمين.

 

