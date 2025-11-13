انطلاق “موسم شتاء درب زبيدة 2025” في محمية الإمام تركي

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم “موسم شتاء درب زبيدة 2025” تحت شعار “ميّل وتلقانا”، إيذانًا ببدء موسم شتوي يقدّم إضافة نوعية للمشهد السياحي في المملكة، من خلال تجارب تعمّق ارتباط الزوار بالطبيعة والتراث، وتبرز درب زبيدة وجهة شتوية ثريّة تجمع أصالة المكان وحداثة التجربة.

ويقدّم الموسم باقة متنوّعة من التجارب والبرامج السياحية المتنوعة التي تلبي اهتمامات الزوار، من العائلات إلى عشّاق المغامرة والفلك والتخييم، ويبرز ضمن هذه التجارب انطلاق “محمية الشمال للصيد المستدام” أول محمية متخصصة من نوعها في المملكة، حيث تتيح ممارسة الصيد المستدام مع توفير طرائد متعددة مثل الحبارى والغزلان والمها الوضيحي، ضمن منظومة دقيقة تصون الحياة الفطرية وتحافظ على توازنها الطبيعي.

ويشمل الموسم تجربة الإقامة في كرفانات الحسكي التي توفر أجواء شتوية مثالية لعشاق المكشات في شعيب الحسكي، إضافة إلى تجربة تخييم راقية في مخيم لينة الذي يمنح الزائر مزيجًا من الهدوء والراحة في بيئة طبيعية متكاملة.

ويواصل الموسم تقديم خيارات متنوعة عبر مخيم ذا لايف الذي يجمع رفاهية التخييم وروح المغامرة في قلب الصحراء، إلى جانب برنامج السماء المعتمة في النفود الكبير الذي يتيح للزوار مراقبة النجوم والظواهر الفلكية في واحدة من أصفى السماء في المنطقة، ويقدّم ميدان الرماية تجربة ترفيهية مليئة بالحماس من خلال ميادين مجهّزة بمعايير سلامة عالية تتيح ممارسة الرمي على الأهداف الثابتة والأطباق الطائرة.

ويأتي موسم شتاء درب زبيدة ضمن توجه الهيئة لتعزيز السياحة البيئية، وتقديم وجهات شتوية تضيف قيمة اقتصادية وثقافية، مما يجعل الموسم محطة بارزة للزوار الباحثين عن تجارب شتوية متنوعة تلبي جميع التطلعات.