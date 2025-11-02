برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية 

فاز فريق برشلونة على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وجاءت أهداف برشلونة في الدقائق (9، 11، 61) فيما جاء هدف إلتشي في الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيدة إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.