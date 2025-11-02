برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية 

خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر مانشستر سيتي يتفوَّق على بورنموث في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير وظائف شاغرة في شركة جسارة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
فاز فريق برشلونة على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مونتجويك الأولمبي ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وجاءت أهداف برشلونة في الدقائق (9، 11، 61) فيما جاء هدف إلتشي في الدقيقة 42.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيدة إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.