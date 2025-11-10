Icon

23 نوفمبر في الرياض

برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٢ مساءً
برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تنظم وزارة العدل المؤتمر العدلي الدولي الثاني في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين من 40 دولة؛ لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الجودة القضائية.

ورفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة للمؤتمر التي تأتي امتدادًا للدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي من القيادة الحكيمة.

المؤتمر العدلي الدولي الثاني

وعّد الدكتور الصمعاني المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والأفكار حول سبل تعزيز الجودة القضائية؛ بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة الأداء القضائي.

ويهدف المؤتمر العدلي الدولي الثاني الذي يستمر يومين إلى التعريف بتطور المنظومة العدلية والقضائية في المملكة، لا سيما على صعيد الجودة القضائية، وأثر ذلك على المخرجات القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وحفظ الحقوق، إضافة إلى اسـتعراض التجارب الدولية فـي مجال الجودة القضائـية، ومناقشة أفضل الممارسات لتحسينها.

ويجمع المؤتمر ممثلين وخبراء لمناقشة وتقييم أهم المحاور المتعلقة بالجودة القضائية وآليات تعزيزها، من خلال ثماني جلسات حوارية تضم أكثر من 50 متحدثًا؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الجودة القضائية على المستوى الدولي.
وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين بالشأن العدلي والقانوني من مختلف أنحاء العالم، وحضور أكثر من 4 آلاف مشارك محلي ودولي.

