Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بمشاركة المملكة.. بدء أعمال قمة الشركات الناشئة في جوهانسبرج

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٩ مساءً
بمشاركة المملكة.. بدء أعمال قمة الشركات الناشئة في جوهانسبرج
المواطن - فريق التحرير

بدأت اليوم أعمال قمة الشركات الناشئة في جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا، بمشاركة وفد من المملكة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، وبرعاية من نيوم، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي المعنية بريادة الأعمال والابتكار.

وتأتي مشاركة المملكة في القمة امتدادًا لدورها الريادي ضمن مجموعة العشرين، وجهودها المستمرة في تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالابتكار والتنمية المستدامة.

وشهدت القمة إطلاق الجناح السعودي الذي يسلّط الضوء على النجاحات والفرص الاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال بالمملكة، إضافةً إلى استعراض مشاريع وطنية ومنظومة ريادة الأعمال السعودية والشركات الناشئة والمستثمرين وركز الجناح على مجالات التقنية، والطاقة، والاقتصاد الإبداعي.

ونظم الوفد السعودي عددًا من ورش العمل التفاعلية التي ركزت على نقل التجارب السعودية في تمكين الشركات الناشئة، وبحث سبل التعاون مع نظرائهم من الدول المشاركة لبناء منظومات أعمال مستدامة ومؤثرة عالميًا.
وأكد الأمير فهد بن منصور، في كلمة له، أهمية مواصلة العمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال ركيزة رئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن ما حققته المملكة من نجاحات في هذا المجال يعكس نضج المنظومة الريادية السعودية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وتواصل القمة أعمالها بمشاركة واسعة من قادة المنظومات الريادية وممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال، وبحث آليات دعم الشركات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز فرص النمو والتأثير الإيجابي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد