بوتين يعيّن نائبين لوزير الدفاع وأمين مجلس الأمن

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين رئاسيين بتعيين ضابطين بارزين في مناصب عليا ضمن مؤسسات الدفاع والأمن، بحسب ما أفادت به وكالة “ريا نوفوستي”، استنادا إلى الوثائق المنشورة على الموقع الرسمي لنشر القوانين والمراسيم في روسيا.

وبموجب أحد المراسيم، تم تعيين الجنرال-العقيد ألكسندر سيمينوڤيتش سانتشيك نائباً لوزير الدفاع في الاتحاد الروسي، مع إعفائه من منصبه السابق.

يذكر أن سانتشيك، المولود في 15 أكتوبر 1966، كان سابقا يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية (منذ نوفمبر 2024)، كما تولى في السابق مهام نائب قائد القوات البرية الروسية، وأُوكلت إليه تكليفات مرتبطة بإدارة التشكيلات العسكرية في الجبهة الجنوبية خلال الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن مسؤوليات تتعلق بالإمداد والتعبئة. وتندرج هذه المناصب جميعها ضمن سيرته العملية قبل صدور التعيين الجديد.

وفي مرسوم منفصل، عين بوتين الجنرال-العقيد أندريه ميخائيلوفيتش بوليغا نائبا لأمين مجلس الأمن الروسي، مع إعفائه من منصبه السابق.

وبوليغا، المولود في 13 أكتوبر 1968 في كازاخستان السوفيتية السابقة، شغل سابقا منصب نائب وزير الدفاع لشؤون اللوجستيات، كما كان يشغل منصب مدير الدعم اللوجستي للقوات المسلحة منذ 11 مارس 2024. وارتبط دوره السابق بإدارة منظومة الإمداد العسكري وتطوير بنية الدعم الدفاعي طويل المدى.