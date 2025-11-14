Icon

بيع شاهين شرورة بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 25 لمزاد نادي الصقور

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٥ مساءً
بيع شاهين شرورة بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 25 لمزاد نادي الصقور
المواطن - فريق التحرير

تواصلت مساء الخميس ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر الحالي.

وشهدت الليلة الـ 25 بيع صقر شاهين فرخ، اشترك في طرحه خمسة طواريح في محافظة شرورة، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (111) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (351) ألف ريال، ليصبح ثالث أغلى صقر حتى الآن.

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.

 

