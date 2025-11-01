بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور

Icon

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٠ مساءً
أقيمت أمس الليلة الـ 18 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر.

وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ (236) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح الشعيبة، للطاروحين عطاوي لافي الحربي ويزيد عطاوي الحربي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال، قبل أن يُباع بمبلغ (150) ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الحنو، واشترك في طرحه خمسة طواريح، وبيع بمبلغ (86) ألف ريال.

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويُعدُّ المزاد، وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي؛ لترسيخ الهوية الثقافية للمملكة، ونقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، وتحقيق رافد اقتصادي لمئات الطواريح المشاركين فيه.

