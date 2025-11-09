تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا

حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من أن تداعيات الإغلاق الحكومي المستمر بدأت تؤثر بشكل متزايد على النشاط الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن “تأثير الإغلاق على الاقتصاد يزداد سوءاً”.

ومن جانبه، أكد وزير النقل الأميركي شون دافي، أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الرحلات الجوية نتيجة نقص الكوادر العاملة وتأجيل عمليات الصيانة والمراقبة الجوية.

وأمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها في 40 مطاراً لتخفيف الضغط عن المراقبين الجويين الذين يعملون بدون أجر بسبب الشلل الفيدرالي المتواصل منذ ستة أسابيع، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وأدى الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الماضي إلى وقف رواتب عشرات الآلاف من المراقبين الجويين وموظفي أمن المطارات وغيرهم.

وتوقفت الوكالات الفيدرالية في كل أنحاء الولايات المتحدة عن العمل منذ فشل الكونغرس في الموافقة على التمويل بعد 30 سبتمبر الماضي.

ولا يزال نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي من مراقبي الملاحة الجوية إلى حراس المتنزهات الوطنية في إجازة إدارية أو يعملون من دون أجر.