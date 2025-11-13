Icon

بمشاركة عدد من القيادات الحكومية، وصنّاع القرار

تحت رعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر 2026م بالرياض

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٨ مساءً
تحت رعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر 2026م بالرياض
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله-، تُنظم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الرابعة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية، وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية، والخبراء، والمبتكرين، والباحثين في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم.

ورفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على رعايته أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الرابعة، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لدعم سموه المتواصل والمستمر لجهود “سدايا” في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي كان له دور كبير في تصدر المملكة المؤشرات العالمية في هذا المجال التقني المتقدم، وتعزّيز الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بها نحو الريادة العالمية في البيانات والذكاء الاصطناعي.

