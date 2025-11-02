Icon

تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

قال برنامج سكني إنه في حال تم إعادة جدولة المستفيد لأي سبب من الأسباب لابد أن تقوم الجهة التمويلية بتزويد صندوق التنمية العقارية بجدول السداد الجديد ليتم تحديثه بالنظام لتفادي انقطاع مبلغ الدعم عن المستفيد بسبب اختلاف القسط الموضح.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

