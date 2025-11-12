تراجع أسعار النفط مع ترقب إنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” ثمانية سنتات أو (0.12%) إلى (65.08) دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت (1.7%) أمس الثلاثاء.

ونزل خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو (0.11%) إلى (60.97) دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه (1.5%) في الجلسة السابقة.