تراجع أسعار النفط وخام برنت بـ 62 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط نحو 1% في جلسة يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوى في شهر عند التسوية، وسط سعي الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا والذي قد يتيح المزيد من إمدادات النفط في السوق العالمية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، بما يعادل 1.3%، لتسجل 62.56 دولار للبرميل عند التسوية، وفقا لـ«العربية».
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا، أو 1.6%، إلى 58.06 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخامين بنحو 3% هذا الأسبوع، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر