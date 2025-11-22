Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تراجع أسعار النفط وخام برنت بـ 62 دولارًا للبرميل

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٢ مساءً
تراجع أسعار النفط وخام برنت بـ 62 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت أسعار النفط نحو 1% في جلسة يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوى في شهر عند التسوية، وسط سعي الولايات المتحدة إلى التوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا والذي قد يتيح المزيد من إمدادات النفط في السوق العالمية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا، بما يعادل 1.3%، لتسجل 62.56 دولار للبرميل عند التسوية، وفقا لـ«العربية».

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية

أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا، أو 1.6%، إلى 58.06 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخامين بنحو 3% هذا الأسبوع، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية
السوق

ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

السوق
أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية
السوق

أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية

السوق