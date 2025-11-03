Icon

العالم
حصاد اليوم
استبعد شن حرب على فنزويلا

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ صباحاً
ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته أنهت 60% من الحروب في العالم عبر التهديد بالرسوم الجمركية.

إذ اعتبر ترامب في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” الأميركية، أن وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا، مشدداً على أنه يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم تتصرف بالشكل السليم.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

كذلك أعرب عن اعتقاده بأنه سينجح في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعن فنزويلا، استبعد الرئيس الأميركي شن حرب على الجارة، معتقداً أن أيام الرئيس الفنزويلي مادورو باتت معدودة وأن حقبته تقترب من النهاية.

وقال عن الصين إن الاتفاق جيد، لافتاً إلى أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، قائدان قويان للغاية ولا يستهان بهما، بحسب قوله.

أيضا اتهم ترامب الصين وروسيا بإجراء تجارب نووية دون الإفصاح عنها.

الأسلحة النووية

أما عن الأسلحة النووية فرأى أن المنتشرة منها تكفي لتفجير العالم 150 مرة، ولذلك رأى أن على أميركا اتخاذ إجراءات سريعة بشأن نزعها.

وأعلن ترامب أن أميركا ستجري اختبارات نووية لأنه لا يريد أن تكون أميركا الدولة الوحيدة التي لا تفعل ذلك.

يأتي هذا بعدما أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن بلاده لا تخطط لإجراء تفجيرات نووية حاليا على الرغم من توجيه الرئيس دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية، وهو الأمر الذي حذرت منه روسيا والصين.

وأضاف رايت -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثتها الأحد- أن الاختبارات التي يجري الحديث عنها هي اختبارات على الأنظمة لا تفجيرات نووية.

وتابع أن هدف التجارب تطوير أسلحة نووية بديلة، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب قلق بشأن بقاء الولايات المتحدة الأقوى عسكريا.

يذكر أن ترامب كان أعلن الأسبوع الماضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه أصدر تعليماته لوزارة الحرب بالبدء في اختبار الأسلحة النووية الأميركية على قدم المساواة مع دول أخرى، وذلك بعد توقف لمدة 33 عاما.

