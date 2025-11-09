Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
البيت الأبيض أكد أن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جيدة جداً

ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٨ مساءً
ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت صور للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدا فيها كما لو كان نائما خلال فعالية رسمية في المكتب البيضاوي، موجة من التفاعل والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعت البيت الأبيض إلى التعليق.

دونالد ترامب نائمًا

واعتبر منتقدو ترامب الصور، التي انتشرت بغزارة عبر الإنترنت، مؤشرا على “الإرهاق وعدم التركيز”، في وقت شددت به الإدارة الأميركية على “جاهزية الرئيس الكاملة”.

قد يهمّك أيضاً
حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10 ولايات أمريكية

حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10 ولايات أمريكية

الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (79 عاما) في لقطات من الحدث الذي جرى الخميس، وهو يشارك في إعلان عن خفض أسعار أدوية علاج السمنة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وخلال الفعالية، بدا ترامب في لحظات وهو يغمض عينيه أو ربما ينام، وأحيانا يجهد في إبقائهما مفتوحتين، بينما كان يفرك وجهه بين الحين والآخر.

وعلق حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم عبر منصة “إكس” على الصور، قائلا: “ترامب النعسان يعود من جديد”، في إشارة تهكمية إلى الرئيس الجمهوري الذي طالما هاجم سلفه جو بايدن بوصفه “نعسانا”.

البيت الأبيض يعلق

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز أن يكون الرئيس نام خلال المناسبة، مؤكدة أن “ترامب تحدث باستفاضة وأجاب على أسئلة الصحفيين، خلال إعلان يعد إنجازا تاريخيا سيوفر أدوية أساسية بأسعار أقل لملايين الأميركيين”.

وأضافت روجرز: “بدلا من التركيز على هذا الحدث المهم، يواصل الإعلام الليبرالي الفاشل الترويج لروايات مضللة لا تخدم المواطن الأميركي”.

وتأتي هذه الصور في وقت تتجدد به الأسئلة بشأن الحالة الصحية للرئيس الأميركي، الذي يعد الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة ممن تولوا المنصب.

وكان ترامب قد خضع خلال الأشهر الماضية لفحوصات طبية، شملت تصويرا بالرنين المغناطيسي وفحوصا لساقيه، بعد إصابته بحالة “قصور وريدي مزمن”.

ويرى مراقبون أن لحظات التعب ليست حكرا على ترامب، إذ سبق أن ظهر رؤساء سابقون، من بينهم باراك أوباما، في حالات من الإرهاق خلال مؤتمرات طويلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10 ولايات أمريكية
العالم

حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10...

العالم
واشنطن: لا نخطط لإعادة النظر بوجود قواتنا شمال سوريا
العالم

واشنطن: لا نخطط لإعادة النظر بوجود قواتنا...

العالم
بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح الحكومة الأمريكية فورًا
العالم

بعد فوز ممداني.. ترامب يطالب بإعادة فتح...

العالم
ترامب يعلن إعفاء المجر من عقوبات النفط الروسي
العالم

ترامب يعلن إعفاء المجر من عقوبات النفط...

العالم
بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي تسبب بخسائر انتخابية للجمهوريين
العالم

بعد فوز زهران ممداني.. ترامب: الإغلاق الحكومي...

العالم
ترامب يحذر زهران ممداني.. ولا يستبعد مساعدته قليلاً
العالم

ترامب يحذر زهران ممداني.. ولا يستبعد مساعدته...

العالم
غدًا أول انتخابات عامة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض
العالم

غدًا أول انتخابات عامة منذ عودة ترامب...

العالم
الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية
العالم

الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في...

العالم