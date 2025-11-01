ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر عن طريق مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حاليا.

إلغاء العقوبات عن سوريا

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا.

وتابع أن دعم ترامب لإلغاء العقوبات على سوريا يستهدف إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار.

ما هو قانون قيصر؟

يذكر أن قانون قيصر، هو تشريع أمريكي يفرض عقوبات على الحكومة السورية السابقة، بما في ذلك الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب السوري.