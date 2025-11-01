الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك ارتفاع في أسعار النفط المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر عن طريق مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حاليا.
وقال المتحدث إن الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا.
وتابع أن دعم ترامب لإلغاء العقوبات على سوريا يستهدف إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار.
يذكر أن قانون قيصر، هو تشريع أمريكي يفرض عقوبات على الحكومة السورية السابقة، بما في ذلك الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب السوري.