ترامب يلتقي الشرع في البيت الأبيض

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
ترامب يلتقي الشرع في البيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين في البيت الأبيض نظيره السوري أحمد الشرع.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس السوري وصل إلى البيت الأبيض، وبدأ الاجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع”.

ودام اجتماع ترامب والشرع في البيت الأبيض ساعة و36 دقيقة. ولم يسمح للصحفيين والكاميرات بدخول الاجتماع.

زيارة رسمية للشرع

وقالت الرئاسة السورية في بيان: “وصل الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، حيث كان في استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصبح أول زعيم سوري يلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

