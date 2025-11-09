تطوير 71 موقعًا وجهة تاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

Icon

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة طورت 71 موقعًا وجهة تاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استقبلت أكثر من 3 ملايين زيارة، في إطار تعزيز التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن.

وتابع الربيعة خلال كلمته بمؤتمر ومعرض الحج تحت شعار “من مكة إلى العالم”، أن تطبيق نسك ينتقل إلى مرحلة جديدة عبر خاصية نسك AI، التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات أكثر ذكاء وسرعة.

وأضاف أن عدد مستخدمي تطبيق نسك تجاوز 40 مليون مستخدم حول العالم، مشيراً إلى إطلاق 30 برنامجًا لتطوير شركات تقديم الخدمة، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

