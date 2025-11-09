تطوير 71 موقعًا وجهة تاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة طورت 71 موقعًا وجهة تاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، استقبلت أكثر من 3 ملايين زيارة، في إطار تعزيز التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن.
وتابع الربيعة خلال كلمته بمؤتمر ومعرض الحج تحت شعار “من مكة إلى العالم”، أن تطبيق نسك ينتقل إلى مرحلة جديدة عبر خاصية نسك AI، التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات أكثر ذكاء وسرعة.
وأضاف أن عدد مستخدمي تطبيق نسك تجاوز 40 مليون مستخدم حول العالم، مشيراً إلى إطلاق 30 برنامجًا لتطوير شركات تقديم الخدمة، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.