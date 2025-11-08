تفاصيل الإيجاز الصحفي لمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في جدة

عقدت وزارة الحج والعمرة ودارة الملك عبدالعزيز اليوم الإيجاز الصحفي الخاص بمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي يقام تحت شعار “من مكة إلى العالم” في جدة خلال الفترة من 9 – 12 نوفمبر 2025م، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة ومحلية ودولية، بمشاركة أكاديميين وباحثين وممثلي مكاتب شؤون الحجاج، سيستفيد منهم ما يزيد على (2400) متدرب من مختلف دول العالم.

وتطرق الإيجاز الصحفي الذي شارك فيه المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي، والمتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز سلطان العويرضي، إلى شعار المؤتمر ودلالاته “من مكة إلى العالم”، الذي من المتوقع أن يزوره أكثر من (150) ألف زائر، وعقد (143) جلسة وورش عمل متخصصة، إضافة إلى استقطاب (270) جهة عارضة، و (225) متحدثًا.

من مكة إلى العالم

وسلط المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي الضوء على مساحة إقامة مؤتمر ومعرض الحج الذي يتربع على (60) ألف متر مربع، ويحوي (18) قطاعًا متنوعًا في شؤون خدمات الحج، منوهًا بأن المؤتمر في نسخته الخامسة لهذا العام يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الماضية، التي استقطبت أكثر من (120) ألف زائر، ومشاركة (150) دولة حول العالم.

وبين النويمي أن المؤتمر يُعد منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في منظومة الحج، مستهدفة التكامل بين التقنية والعمران والإنسان لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى إطلاق المبادرات التي في مقدمتها “منطقة الابتكار” التي تستشرف مستقبل الخدمات المقدمة للحجاج من خلال التقنيات الحديثة, والمبادرات التي تركز على الحلول الهندسية المستدامة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة الحشود، مقدمًا نظرة شاملة حول أهداف المؤتمر وأهميته في دعم رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، داعيًا المهتمين والمتخصصين للمشاركة في هذا التجمع الكبير الذي يعد محطة سنوية لتبادل المعرفة والابتكار في منظومة الحج.

من جانبه تطرق المتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز سلطان العويرضي، لمشاركة الدارة لأول مرة عبر إثراء البرنامج العلمي والثقافي للمؤتمر، بدعمٍ وتوجيهٍ كريم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الدارة، واهتمامٍ من الرئيس التنفيذي للدارة تركي بن محمد الشويعر، من خلال “ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين” الذي يُلقي الضوء على تطور الحج عبر العصور ورصد أبعاد التقنية في توثيق هذه التجربة الحيوية، ومعرض (100) عام في العناية بالحرمين الشريفين، الذي يضم معارض وثائقية وصورًا تاريخية نادرة، إذ يقدّم رحلة بصرية وتاريخية غنية من خلال الوثائق الأصلية والصور النادرة والمخطوطات والمقتنيات الأثرية.

وأضاف العويرضي أن مشاركة الدارة تأتي ضمن اهتمام الدارة بتوثيق تاريخ الحج والحرمين الشريفين وإبرازه عالميًّا، وذلك بتقديم محتوى معرفي وتاريخي يُبرز تطور رحلة الحج عبر العصور، ويُعرّف الزوار على الإرث الحضاري والإنساني الذي تحتضنه المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتولي الدارة اهتمامًا كبيرًا بتوثيق تاريخ الحرمين الشريفين وخدمة الإرث الإسلامي والوطني، منوهًا بأن ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين، يُبرز الجهود التاريخية والتنظيمية العظيمة التي قدّمتها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وليوثّق التحوّلات المعمارية والثقافية التي شهدتها المشاعر المقدسة عبر العصور.

وأفاد أن الباحثين والمختصين من مختلف المجالات، يقدمون على مدى ثلاثة أيام، رؤى جديدة في هذا الملتقى عن تاريخ الحج بأساليب حديثة تخدم التعليم والإعلام والبحث العلمي، من خلال جلسات علمية تحظى بإثراءٍ معرفي ومشاركة فاعلة عبر باحثين ومؤرخين من داخل المملكة وخارجها، مشيرًا إلى أن الدارة من خلال الملتقى، تؤكد رسالتها في حفظ وتوثيق تاريخ المملكة وتاريخ الحرمين الشريفين، وجعلها منارةً علميةً ووطنية تُبرز الصورة الحضارية للمملكة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.