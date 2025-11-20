Icon

خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

“تكامل” توقع أكثر من 20 اتفاقية إستراتيجية في واشنطن باستثمارات تتجاوز 150 مليون ريال 

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وقّعت شركة تكامل القابضة أكثر من 20 اتفاقية إستراتيجية مع جامعات وشركات تقنية واستشارية أمريكية رائدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 150 مليون ريال، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري الوطني، ودعم مسارات التحول الرقمي والابتكار في المملكة، وذلك ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي عُقد في مركز جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأطلقت الشركة خلال المنتدى مبادرة “تي–كيوب” (T-CUBE)؛ التي تجمع تحت مظلتها منظومة شراكات “تكامل” في الولايات المتحدة؛ وتستهدف تمكين المواهب السعودية عبر 16 قطاعًا إستراتيجيًا تشمل التقنية، الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، والاستشارات، وإدارة المشاريع، وإدارة المنتجات الرقمية، والتسويق، والموارد البشرية، والمالية، وغيرها من القطاعات المستقبلية الداعمة للتحول الاقتصادي الوطني.
وتهدف المبادرة إلى إعداد نخبة من الكفاءات السعودية القادرة على المنافسة عالميًا، بما يسهم في وصول المملكة إلى ضمن أعلى 5% من مراكز تطوير المواهب في العالم، من خلال نموذج تطوير متعدد المسارات يجمع بين التعليم الأكاديمي المتقدم، والاندماج العملي داخل المؤسسات العالمية، والتنقل بين القطاعات التخصصية، ونقل الخبرات إلى المشاريع الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشراكات التعليمية، وقّعت تكامل اتفاقيات مع عدد من الجامعات الأمريكية البارزة لتقديم برامج متقدمة في القيادة، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، بما يسهم في تطوير القيادات الوطنية ورفع جاهزيتها لقيادة القطاعات المستقبلية.


وأبرمت الشركة مجموعة من الاتفاقيات التقنية مع شركات رائدة تشمل: غوغل كلاود (Google Cloud)، وأوراكل كلاود Oracle Cloud، وغِت لاب (GitLab)، وإنفورماتيكا (Informatica)، وتيراداتا (Teradata)؛ وذلك بهدف تطوير البنية الرقمية الوطنية، وتمكين الكفاءات السعودية من اكتساب خبرات متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي جانب الامتثال وحماية البيانات، وقّعت تكامل اتفاقيات تعاون مع جهات أمريكية متخصصة، من بينها: شركة ذا كليرينغ هاوس (The Clearing House)، شركة هوغان لوفيلز للمحاماة (Hogan Lovells)، شركة زد إم إتش أدفايزر (ZMH Advisor)؛ بهدف تعزيز منظومة الامتثال الوطنية ورفع كفاءة أنظمة حماية الأجور والمدفوعات الرقمية.
وتوسعت الشركة في شراكاتها الاستشارية من خلال توقيع اتفاقيات مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية، من أبرزها: شركة ماكنزي وشركائه (McKinsey & Company)، ومجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group – BCG)، وشركة كيرني (Kearney)، وشركة أوليفر وايمان (Oliver Wyman)، وشركة غارتنر (Gartner)، وشركة آرثر دي ليتل (Arthur D. Little)؛ لتمكين المتخصصين السعوديين من الوصول إلى أدوار استشارية متقدمة، والإسهام في تطوير السياسات الوطنية وتحسين كفاءة منظومة سوق العمل.
وأكدت شركة تكامل القابضة أن هذه الاتفاقيات، التي تتجاوز استثماراتها الإجمالية 150 مليون ريال، تأتي ضمن جهودها لتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الخبراء السعوديين القادرين على قيادة مشاريع التحول الاقتصادي والتنمية المستقبلية، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا إقليميًا وعالميًا للمواهب والابتكار.

