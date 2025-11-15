تكريم الباعة الجائلين في الدمام الفائزين بجائزة التميّز لمشروع بسطة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
كرَّمت جائزة التميّز للباعة الجائلين ضمن مشروع “بسطة” أمس، الباعة الفائزين بالجائزة، التي تنظّمها أمانة المنطقة الشرقية، ووزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للأوقاف، وبالتزامن مع اليوم العالمي للباعة الجائلين، بحضور وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي ورواد المشروع، وذلك في حديقة السلسبيل بالدمام.
ويهدف مشروع “بسطة” إلى تنظيم وتمكين الباعة الجائلين عبر توفير مواقع مناسبة، ومعايير للجودة والسلامة، وبرامج تدريب تشمل التأهيل المهني واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والتسويق، إضافة إلى توسيع منافذ البيع وربط الباعة بمنصات التجارة الإلكترونية.
وشهد حفل الجائزة استعراض أثر المشروع وإسهامه في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تكريم الباعة الفائزين بالجائزة في مساراتها الأربعة: (المنتج، والمنفذ، والمستفيد، والمسار الشامل).
وتؤكّد الجائزة التزامها بدعم ريادة الأعمال الصغيرة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تمكين الفئات المنتجة وتحسين المشهد الحضري.