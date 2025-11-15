Icon

تكريم الباعة الجائلين في الدمام الفائزين بجائزة التميّز لمشروع بسطة

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ مساءً
تكريم الباعة الجائلين في الدمام الفائزين بجائزة التميّز لمشروع بسطة
المواطن - واس

كرَّمت جائزة التميّز للباعة الجائلين ضمن مشروع “بسطة” أمس، الباعة الفائزين بالجائزة، التي تنظّمها أمانة المنطقة الشرقية، ووزارة البلديات والإسكان، والهيئة العامة للأوقاف، وبالتزامن مع اليوم العالمي للباعة الجائلين، بحضور وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي ورواد المشروع، وذلك في حديقة السلسبيل بالدمام.


ويهدف مشروع “بسطة” إلى تنظيم وتمكين الباعة الجائلين عبر توفير مواقع مناسبة، ومعايير للجودة والسلامة، وبرامج تدريب تشمل التأهيل المهني واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والتسويق، إضافة إلى توسيع منافذ البيع وربط الباعة بمنصات التجارة الإلكترونية.

وشهد حفل الجائزة استعراض أثر المشروع وإسهامه في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تكريم الباعة الفائزين بالجائزة في مساراتها الأربعة: (المنتج، والمنفذ، والمستفيد، والمسار الشامل).
وتؤكّد الجائزة التزامها بدعم ريادة الأعمال الصغيرة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تمكين الفئات المنتجة وتحسين المشهد الحضري.

