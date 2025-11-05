تنبيهات مهمة لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي

دعت الإدارة العامة للمرور جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية قبل الدخول إلى الطرق الرئيسية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحد من الحوادث ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية على الطرق.

وأوضحت الإدارة، عبر منشور توعوي على منصة إكس، أن من الضروري على السائق قبل الاندماج في طريق رئيسي أن يعطي الإشارة التنبيهية المناسبة للدخول، ويتأكد تماماً من خلو المسار من المركبات، إلى جانب منح الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي تجنباً لأي تصادم أو تعطيل لحركة السير.

وشددت الإدارة على أن عدم التقيد بهذه القواعد يُعد من المخالفات المرورية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، لافتة إلى أن الطريق الرئيسي يتمتع بأولوية السير دائمًا، وعلى المركبات القادمة من الطرق الفرعية أو الممرات الجانبية انتظار الفرصة الآمنة للدخول.

وتأتي هذه التعليمات ضمن جهود المرور المستمرة لتعزيز الوعي المروري لدى السائقين والحد من السلوكيات الخاطئة التي تسبب الحوادث، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بأنظمة المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.