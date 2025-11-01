تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل ضبط مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك ارتفاع في أسعار النفط المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.