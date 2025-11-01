Icon

تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل Icon ضبط مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر  Icon بيع صقرين بـ 236 ألف ريال في الليلة الـ 18 لمزاد نادي الصقور Icon خلال أسبوع.. ضبط 21651 مخالفًا بينهم 21 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا Icon لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك Icon ارتفاع في أسعار النفط Icon المرور لـ قائدي المركبات: تحققوا بانتظام من الإطارات Icon تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٨ مساءً
تنبيه من أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل

ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء 

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء 

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
السعودية اليوم

تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

السعودية اليوم
أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية
السعودية اليوم

أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية...

السعودية اليوم
ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل
السعودية اليوم

ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل

السعودية اليوم
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء 
السعودية اليوم

رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة...

السعودية اليوم
ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل
السعودية اليوم

ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل

السعودية اليوم