Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
فرضيات تحاكي تهديدات معقدة تشمل مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب

تنفيذ مناورات تمرين “الموج الأحمر 8” في قاعدة الملك فيصل البحرية

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
تنفيذ مناورات تمرين “الموج الأحمر 8” في قاعدة الملك فيصل البحرية
المواطن - فريق التحرير

نفذت القوات المشاركة في مناورات تمرين “الموج الأحمر 8” في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي تشكيلات بحرية متعددة، وفرضيات تحاكي تهديدات معقدة تشمل مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، إضافة إلى حماية السفن التجارية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

ويُنفَّذ التمرين الذي تستضيفه القوات البحرية، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية والجوية، ووحدات من حرس الحدود، إضافة إلى خمس قوات بحرية من الدول المطلة على البحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري الإقليمي وترسيخ التعاون العسكري المشترك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد