تنفيذ مناورات تمرين “الموج الأحمر 8” في قاعدة الملك فيصل البحرية

نفذت القوات المشاركة في مناورات تمرين “الموج الأحمر 8” في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي تشكيلات بحرية متعددة، وفرضيات تحاكي تهديدات معقدة تشمل مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، إضافة إلى حماية السفن التجارية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.

ويُنفَّذ التمرين الذي تستضيفه القوات البحرية، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية والجوية، ووحدات من حرس الحدود، إضافة إلى خمس قوات بحرية من الدول المطلة على البحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري الإقليمي وترسيخ التعاون العسكري المشترك.