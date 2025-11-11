تنفيذ مناورات تمرين “الموج الأحمر 8” في قاعدة الملك فيصل البحرية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
نفذت القوات المشاركة في مناورات تمرين “الموج الأحمر 8” في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي تشكيلات بحرية متعددة، وفرضيات تحاكي تهديدات معقدة تشمل مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب، إضافة إلى حماية السفن التجارية وتأمين خطوط الملاحة الدولية.
ويُنفَّذ التمرين الذي تستضيفه القوات البحرية، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية والجوية، ووحدات من حرس الحدود، إضافة إلى خمس قوات بحرية من الدول المطلة على البحر الأحمر، بهدف تعزيز الأمن البحري الإقليمي وترسيخ التعاون العسكري المشترك.
