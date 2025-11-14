توضيح من التأمينات بشأن تعويض الأمومة

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يُحسب تعويض الأمومة بواقع 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ 12 شهرًا السابقة على تاريخ الولادة.

التأمينات وشروط صرف تعويض الأمومة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن شروط صرف تعويض الأمومة للمشتركة تشمل التالي:

أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ (36) شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة.

على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام

أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً”.

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل الزامي في حال وجود علاقة عمل، ويتم التسجيل عن طريق جهة العمل بحد أقصى نهاية شهر الالتحاق بالعمل.

وأضافت التأمينات، أنه في حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكن تقديم طلب إضافة مدة بأثر رجعي عبر الرابط وإتباع إرشادات الخدمة هنا.

خطوات التسجيل بأثر رجعي في التأمينات

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل بأثر رجعي تشمل الخطوات التالية:

النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.

اختيار الاشتراكات.

النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.

تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.

إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.

إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.