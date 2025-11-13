جامعة جازان تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الثاني 1447هـ

أعلنت جامعة جازان ممثلةً في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن فتح باب استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، ابتداءً من الاثنين المقبل، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 15 من شهر جمادى الآخرة.

وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها الطموحة لتوسيع برامج الدراسات العليا وتعزيز جودة مخرجاتها الأكاديمية، مشيرةً إلى أن البرامج المطروحة تشمل الماجستير المهني في إدارة الأعمال الصيدلانية، والماجستير في الطاقة المستدامة، ودبلومًا عاليًا في علوم البيانات.

وأكدت الجامعة حرصها المستمر على تطوير برامجها بما يرفع كفاءة الكوادر الوطنية، ويُمكّن الطلاب والطالبات من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، معزِّزة بذلك مكانة الجامعة كمؤسسة علمية رائدة تدعم التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.

ودعت الجامعة جميع الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط من خلال الدليل الإرشادي الشامل للعام الجامعي 1447هـ، المتاح عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة.