حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.