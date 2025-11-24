Icon

حصاد اليوم

حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ مساءً
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
المواطن - فريق التحرير

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

