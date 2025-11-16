حساب المواطن يحدد شروط الأهلية للحصول على الدعم

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن الاستفادة من الدعم حال انطباق شروط الأهلية والتي تشمل “شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي ومعيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة والقدرة المالية”.

حساب المواطن وشروط الأهلية

وأكد أكد حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.

احتساب الدعم والأهلية

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: