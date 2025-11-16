حساب المواطن يحدد شروط الأهلية للحصول على الدعم

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن الاستفادة من الدعم حال انطباق شروط الأهلية والتي تشمل “شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي ومعيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة والقدرة المالية”.
وأكد أكد حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: