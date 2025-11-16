Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن يحدد شروط الأهلية للحصول على الدعم

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
حساب المواطن يحدد شروط الأهلية للحصول على الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن الاستفادة من الدعم حال انطباق شروط الأهلية والتي تشمل “شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي ومعيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة والقدرة المالية”.

حساب المواطن وشروط الأهلية

وأكد أكد حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن: نتحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي

حساب المواطن: نتحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر...

خطوات الافصاح عن السجل تجاري في حساب المواطن

خطوات الافصاح عن السجل تجاري في حساب المواطن

احتساب الدعم والأهلية

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي الدفعة 96
أخبار رئيسية

حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: نتحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي
السعودية اليوم

حساب المواطن: نتحقق من البيانات في موعد...

السعودية اليوم
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
أخبار رئيسية

بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96

أخبار رئيسية
خطوات الافصاح عن السجل تجاري في حساب المواطن
السعودية اليوم

خطوات الافصاح عن السجل تجاري في حساب...

السعودية اليوم