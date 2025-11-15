Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من الجولة الرابعة

حلبة كورنيش جدة تشهد منافسات السباق الأول لبطولة أرامكو للفورمولا 4

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ مساءً
حلبة كورنيش جدة تشهد منافسات السباق الأول لبطولة أرامكو للفورمولا 4
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اختتمت مساء أمس منافسات السباق الأول ضمن الجولة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) التي استضافتها حلبة كورنيش جدة، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبمشاركة (14) سائقًا وسائقة، يمثلون (8) فرق.

وشهدت هذه الجولة أجواء مليئة بالحماس والتشويق، وسط أداء مميز من السائقين الشباب الذين واصلوا تقديم مستويات متصاعدة في البطولة، إذ تمكن البريطاني كيت بيلوفسكي سائق فريق بيكس، من انتزاع المركز الأول بعد أن أنهى السباق متقدمًا بفارق 5 ثوانٍ و495 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الثاني الإماراتي آدم الأزهري سائق فريق فالفولين، فيما نجح السويدي سكوت ليندبلوم من فريق ريد بُل من تحقيق المركز الثالث بفارق 5 ثوانٍ و633 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الأول، وجاء كلٌ من تيبو رامايكرز ولويس ويريل في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق طريق الكورنيش الفرعي والطرق المؤدية إلى حلبة كورنيش جدة

إغلاق طريق الكورنيش الفرعي والطرق المؤدية إلى حلبة كورنيش جدة

معلومات عن حلبة كورنيش جدة مستضيفة سباقات فورمولا 1

معلومات عن حلبة كورنيش جدة مستضيفة سباقات فورمولا 1

وبالعودة إلى السباق، استطاع كل من كيت بيلوفسكي وآدم الأزهري وسكوت ليندبلوم من تخطي البريطاني لويس ويريل عند انطلاقة السباق ليحافظوا على مراكزهم رغم المحاولات العديدة من لويس ويريل للعودة إلى الصدارة، وتمكن تيبو رامايكرز من تخطي لويس في منتصف السباق ليحقق المركز الرابع.

وشهدت التصفيات التأهيلية الأولى منافسة قوية بين السائقين لويس ويريل وكيت بيلوفسكي وآدم الأزهري لتحقيق مركز الانطلاق الأول، وتمكن لويس ويريل من خطف المركز الأول في الثواني الأخيرة من التصفيات متفوقًا على كيت بيلوفسكي الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل آدم الأزهري ثالثًا، وجاء سكوت ليندبلوم في المركز الرابع، وأكمل تيبو رامايكرز المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.

وتتواصل اليوم منافسات الجولة الرابعة بإقامة السباق الثاني والأخير، وسط ترقب كبير لمنافسة حاسمة بين السائقين المشاركين، على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، إذ يسعى بعضهم إلى حسم اللقب مبكرًا قبل الجولة الختامية، فيما يطمح آخرون إلى تقليص الفارق في النقاط، وإبقاء المنافسة مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد