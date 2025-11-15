حلبة كورنيش جدة تشهد منافسات السباق الأول لبطولة أرامكو للفورمولا 4

اختتمت مساء أمس منافسات السباق الأول ضمن الجولة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) التي استضافتها حلبة كورنيش جدة، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبمشاركة (14) سائقًا وسائقة، يمثلون (8) فرق.

وشهدت هذه الجولة أجواء مليئة بالحماس والتشويق، وسط أداء مميز من السائقين الشباب الذين واصلوا تقديم مستويات متصاعدة في البطولة، إذ تمكن البريطاني كيت بيلوفسكي سائق فريق بيكس، من انتزاع المركز الأول بعد أن أنهى السباق متقدمًا بفارق 5 ثوانٍ و495 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الثاني الإماراتي آدم الأزهري سائق فريق فالفولين، فيما نجح السويدي سكوت ليندبلوم من فريق ريد بُل من تحقيق المركز الثالث بفارق 5 ثوانٍ و633 جزءًا من الثانية عن صاحب المركز الأول، وجاء كلٌ من تيبو رامايكرز ولويس ويريل في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وبالعودة إلى السباق، استطاع كل من كيت بيلوفسكي وآدم الأزهري وسكوت ليندبلوم من تخطي البريطاني لويس ويريل عند انطلاقة السباق ليحافظوا على مراكزهم رغم المحاولات العديدة من لويس ويريل للعودة إلى الصدارة، وتمكن تيبو رامايكرز من تخطي لويس في منتصف السباق ليحقق المركز الرابع.

وشهدت التصفيات التأهيلية الأولى منافسة قوية بين السائقين لويس ويريل وكيت بيلوفسكي وآدم الأزهري لتحقيق مركز الانطلاق الأول، وتمكن لويس ويريل من خطف المركز الأول في الثواني الأخيرة من التصفيات متفوقًا على كيت بيلوفسكي الذي جاء في المركز الثاني، فيما حل آدم الأزهري ثالثًا، وجاء سكوت ليندبلوم في المركز الرابع، وأكمل تيبو رامايكرز المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.

وتتواصل اليوم منافسات الجولة الرابعة بإقامة السباق الثاني والأخير، وسط ترقب كبير لمنافسة حاسمة بين السائقين المشاركين، على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، إذ يسعى بعضهم إلى حسم اللقب مبكرًا قبل الجولة الختامية، فيما يطمح آخرون إلى تقليص الفارق في النقاط، وإبقاء المنافسة مفتوحة حتى الجولة الأخيرة.