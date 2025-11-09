حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10 ولايات أمريكية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تحقق السلطات الصحية الأميركية في حالات تسمم لرضع سجلت في عدد من الولايات، ترتبط بحليب أطفال.
وقال مسؤولون صحيون اتحاديون وعلى مستوى الولايات الأمريكية، إنهم يحققون في 13 حالة تسمم لرضع تم تسجيلها في 10 ولايات.
وترتبط حالات التسمم بتركيبة حليب أطفال يجري سحبها من الأسواق، وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان إن شركة “باي هارت” وافقت على البدء في سحب دفعتين من تركيبة حليب الأطفال للتغذية الكاملة، التي تنتجها الشركة.
ونقل الرضع الـ13 إلى المستشفيات بعد تناول تركيبة الحليب، بينما لم يجر الإبلاغ عن أي وفيات.
وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في كيفية حدوث التلوث، وما إذا كان قد أثر على أي منتجات أخرى.
ويمثل المنتج، المتاح عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة، ما يقدر بـ1 بالمئة من مبيعات تركيبات الحليب الوطنية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ولم يستجب متحدث باسم شركة”باي هارت” حتى الآن لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق يوم السبت.