Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10 ولايات أمريكية

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
حليب أطفال مسمم يثير القلق في 10 ولايات أمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحقق السلطات الصحية الأميركية في حالات تسمم لرضع سجلت في عدد من الولايات، ترتبط بحليب أطفال.

وقال مسؤولون صحيون اتحاديون وعلى مستوى الولايات الأمريكية، إنهم يحققون في 13 حالة تسمم لرضع تم تسجيلها في 10 ولايات.

قد يهمّك أيضاً
ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق

ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق

الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية

حليب أطفال مسمم

وترتبط حالات التسمم بتركيبة حليب أطفال يجري سحبها من الأسواق، وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان إن شركة “باي هارت” وافقت على البدء في سحب دفعتين من تركيبة حليب الأطفال للتغذية الكاملة، التي تنتجها الشركة.

ونقل الرضع الـ13 إلى المستشفيات بعد تناول تركيبة الحليب، بينما لم يجر الإبلاغ عن أي وفيات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها تحقق في كيفية حدوث التلوث، وما إذا كان قد أثر على أي منتجات أخرى.

ويمثل المنتج، المتاح عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة، ما يقدر بـ1 بالمئة من مبيعات تركيبات الحليب الوطنية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولم يستجب متحدث باسم شركة”باي هارت” حتى الآن لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق يوم السبت.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض يعلق
العالم

ترامب نائمًا.. صور تجتاح الإنترنت والبيت الأبيض...

العالم
غدًا أول انتخابات عامة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض
العالم

غدًا أول انتخابات عامة منذ عودة ترامب...

العالم
لافروف: نستعد لتجربة نووية تنفيذًا لأوامر بوتين
العالم

لافروف: نستعد لتجربة نووية تنفيذًا لأوامر بوتين

العالم
الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية
العالم

الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في...

العالم
ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا
العالم

ترامب: أنهيت 60% من الحروب وسننهي الحرب...

العالم
واشنطن: لا نخطط لإعادة النظر بوجود قواتنا شمال سوريا
العالم

واشنطن: لا نخطط لإعادة النظر بوجود قواتنا...

العالم