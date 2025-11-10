خسائر إعصار كالمايجي تتجاوز 296 مليون دولار في فيتنام

تسبب إعصار كالمايجي والأمطار والفيضانات المصاحبة له بخسائر تتجاوز (7.8) تريليونات دونغ فيتنامي (حوالي 296.5 مليون دولار أمريكي)، حسبما أفادت وكالة أنباء فيتنام أمس الأحد نقلًا عن هيئة إدارة الكوارث والسدود.

وذكر التقرير أن مقاطعة جيا لاي الوسطى كانت الأكثر تضررًا، حيث تجاوز حجم الخسائر فيها (5.2) تريليونات دونغ فيتنامي (حوالي 197.6 مليون دولار).

وأدى الإعصار وتداعياته إلى غرق أو تلف (179) قاربًا وانهيار أكثر من (2300) منزل وتضرر حوالي (57500) منزل آخر.

كما تسبب الإعصار بنفوق أو جرف (153) رأسًا من الماشية و(4553) طائرًا داجنًا وفقًا للهيئة.