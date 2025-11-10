خسائر إعصار كالمايجي تتجاوز 296 مليون دولار في فيتنام

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تسبب إعصار كالمايجي والأمطار والفيضانات المصاحبة له بخسائر تتجاوز (7.8) تريليونات دونغ فيتنامي (حوالي 296.5 مليون دولار أمريكي)، حسبما أفادت وكالة أنباء فيتنام أمس الأحد نقلًا عن هيئة إدارة الكوارث والسدود.
وذكر التقرير أن مقاطعة جيا لاي الوسطى كانت الأكثر تضررًا، حيث تجاوز حجم الخسائر فيها (5.2) تريليونات دونغ فيتنامي (حوالي 197.6 مليون دولار).
وأدى الإعصار وتداعياته إلى غرق أو تلف (179) قاربًا وانهيار أكثر من (2300) منزل وتضرر حوالي (57500) منزل آخر.
كما تسبب الإعصار بنفوق أو جرف (153) رأسًا من الماشية و(4553) طائرًا داجنًا وفقًا للهيئة.