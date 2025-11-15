Icon

خطة استباقية لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة على مكة المكرمة

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٢ مساءً
خطة استباقية لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة على مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة خطة متكاملة استعدادًا للحالات المطرية المتوقعة على مدينة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

تقلبات جوية متوقعة

وشكّلت الأمانة فرقًا ميدانية تضم كوادر فنية وإدارية مزوّدة بالآليات والمعدات اللازمة، إضافة إلى إنشاء مراكز إسناد موزعة في عدة مواقع داخل المدينة بهدف تعزيز سرعة الاستجابة، كما جهّزت فرقًا فنية متخصصة من المهندسين لمتابعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، والإشراف على تنظيف فتحات التصريف وإزالة العوالق لضمان انسياب المياه والحد من تجمعاتها.
وتواصل الأمانة إصدار تعليمات وإرشادات توعوية لضمان سلامة السكان والزوار خلال فترة الهطولات المطرية، مؤكدة ضرورة الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة ومتابعة التنبيهات الجوية أولًا بأول.

وشددت على أهمية إبعاد الأطفال عن أماكن تجمع المياه، والابتعاد عن مصادر الكهرباء كالإنارة وكبائن التوزيع، إلى جانب تجنب مجاري السيول والمناطق المنخفضة، وترك المجال لمعدات الشفط والفرق الميدانية لتسهيل عمليات التصريف.
ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات للمياه عبر الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة أولوياتها.

 

