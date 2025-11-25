Icon

خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه يمكن نقل الذمة المالية للكهرباء أثناء إبرام العقد من قبل الوسيط العقاري ويمكن إضافة رقم العداد أو قيمة ثابتة.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: أنه يمكن نقل الذمة المالية للكهرباء بعد توثيق العقد من خلال الدخول إلى الحساب في شبكة إيجار / الطلبات / طلب نقل الذمة المالية للكهرباء ويلزم موافقة الأطراف.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

