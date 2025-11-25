خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار

قالت شبكة إيجار إنه يمكن نقل الذمة المالية للكهرباء أثناء إبرام العقد من قبل الوسيط العقاري ويمكن إضافة رقم العداد أو قيمة ثابتة.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: أنه يمكن نقل الذمة المالية للكهرباء بعد توثيق العقد من خلال الدخول إلى الحساب في شبكة إيجار / الطلبات / طلب نقل الذمة المالية للكهرباء ويلزم موافقة الأطراف.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.