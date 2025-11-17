Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

دراسة: الشيخوخة تقي الجسم من الأورام السرطانية

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
دراسة: الشيخوخة تقي الجسم من الأورام السرطانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت دراسة علمية أجراها علماء أمريكيون بجامعة “ستانفورد” الأمريكية أن مراحل التقدم بالعمر وهي (الشيخوخة) توفر للجسم الحماية من الإصابة بالسرطان, ودفاعًا غير متوقع ضد الأورام السرطانية.

ووفقًا للتجارب التي أجراها الباحثون على مجموعة من الفئران المخبرية, حيث انتظروا نحو عامين حتى بلغت الفئران مرحلة الشيخوخة قبل إجراء التعديلات الجينية الموحدة في خلايا الرئة, فوجدوا أن الأورام الرئوية ظهرت لدى الفئران المسنة بنسبة أقل بثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالفئران الشابة, كما أنها نمت ببطء ملحوظ, رغم امتلاك المجموعتين الطفرات الجينية السرطانية نفسها.

قد يهمّك أيضاً
تعرف على أفضل نظام غذائي مضاد للشيخوخة

تعرف على أفضل نظام غذائي مضاد للشيخوخة

تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء

تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء

وأظهرت النتائج أن الأورام ظهرت لدى الفئران الصغيرة بشكل متكرر وسريع, وامتدت لتشغل مساحات واسعة من نسيج الرئة, في حين كانت أقل حدوثًا وظلت صغيرة الحجم لدى الفئران الأكبر سنًا, إلى جانب أن الدراسة أبرزت دور جين يسمى “PTEN”, إذ أدى تعطيله إلى زيادة سريعة في نمو السرطان لدى الفئران الشابة, بينما لم يظهر تأثيرًا ملحوظًا لدى الفئران المسنة.

وخلصت الدراسة العلمية إلى أن بعض التغيرات الطبيعية المرتبطة بالتقدم بالعمر مثل تنظيم الجينات, واستقرار الحمض النووي, ووظائف الجهاز المناعي قد تسهم على عكس المتوقع في إبطاء نشوء الأورام, وأنه رغم أضرارها المعروفة, قد توفر في حالات معينة عامل حماية ضد تطور السرطان, وقد يسهم فهم هذه الآليات في تغيير طرق بناء النماذج البحثية الخاصة بالسرطان وفتح آفاق جديدة للعلاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد