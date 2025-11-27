دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان”

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن استعدادها للعودة بقوة إلى المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2026، من خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان”، الذي تعود به إلى جمهورها بعد نجاحات متتالية في الدراما الاجتماعية والكوميديا السوداء خلال السنوات الماضية.

وتحرص ياسمين في عملها الجديد على تقديم معالجة درامية مختلفة تستكمل بها مسارها الفني الذي يجمع بين الطابع الإنساني والدرامي المشوّق.

مسلسل وننسى اللي كان

وأعلنت ياسمين عن مشاركتها رسميًا عبر صفحتها على إنستجرام، حيث نشرت تعليقًا قالت فيه: “بسم الله توكلنا على الله، التوفيق من عندك يارب.. مسلسل وننسى اللي كان رمضان ٢٠٢٦ على إن شاء الله mbc”، في إشارة واضحة لثقتها بالعمل وحرصها على بدء موسم تصوير ناجح منذ لحظاته الأولى.

كما شاركت جمهورها الصور الأولى من كواليس التصوير، والتي ظهرت فيها أجواء احتفالية بتورتة خاصة لانطلاق أولى مشاهد المسلسل، وسط حضور فريق العمل وعدد من صناع الدراما. وتعكس الصور حالة من التفاؤل والحماس التي ترافق بداية المشروع، في وقت بدأ فيه فريق الإنتاج تنفيذ خطته المكثفة لضمان جاهزية العمل للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وتتعاون ياسمين عبدالعزيز في هذا العمل مع الفنان كريم فهمي، الذي يشاركها البطولة في ثاني لقاء فني يجمع بينهما، وسط توقعات بأن يشكل الثنائي حالة درامية خاصة تعتمد على الكيمياء الفنية التي برزا بها في أعمال سابقة. ويُخرج المسلسل المخرج محمد الخبيري، بينما يتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين، المعروف بقدرته على تقديم دراما اجتماعية ذات أبعاد إنسانية وتفاعلات نفسية متعددة الطبقات.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، مع استمرار عمليات التصوير التي ستتوزع بين عدة مواقع داخل القاهرة وخارجها، في إطار خطة إنتاجية تهدف لتقديم عمل متكامل يعكس قوة المنافسة الدرامية المرتقبة في الموسم الرمضاني.