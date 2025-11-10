دون تدخل جراحي.. استخراج بطارية حارقة من بطن طفل بـ”ولادة مكة”

أسهم التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بعد ابتلاعه بطارية حارقة استقرت في القولون لمدة تجاوزت 30 يومًا، حيث نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في استخراجها باستخدام المنظار السفلي للمرة الأولى في المستشفى دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وأوضح تجمع مكة الصحي أن الطفل حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من مشكلات صحية سابقة، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود بطارية صغيرة حارقة مستقرة في القولون الأعور منذ قرابة الشهر، مما استدعى التدخل العاجل لتفادي المضاعفات المحتملة.

استخراج بطارية حارقة من بطن طفل

وبيّن أن الفريق الطبي نجح في إجراء العملية عبر المنظار السفلي خلال 45 دقيقة فقط، دون تسجيل أي مضاعفات، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى وحدات المناظير بالمنطقة، نظرًا لندرة مثل هذه الحالات التي غالبًا ما تتطلب تدخلًا جراحيًا مفتوحًا.

وأضاف التجمع الصحي أن الطفل غادر المستشفى بعد ثلاثة أيام من الملاحظة الطبية وهو بصحة جيدة، مشيرًا إلى أن العملية تمثل نقلة نوعية في قدرات قسم المناظير، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في خدماته التشخيصية والعلاجية بفضل الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة المتوفرة بالمستشفى.

يذكر أن قسم المناظير بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أجرى خلال عامي 2024 و2025م أكثر من 576 حالة منظار علوي وسفلي، مما يعكس جهود التجمع الصحي في تطوير خدمات الرعاية التخصصية للأطفال، ضمن مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية والرفع من جودتها.