رئيس أرامكو يتصّدر قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي لعام 2025

تصدّر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، قائمة “فوربس الشرق الأوسط” لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2025 التي تضم رؤساء تنفيذيين من 18 جنسية.
وتسلط القائمة الضوء على القادة الذين يتجاوز تأثيرهم حدود الأرباح والمؤشرات المالية، ليصبحوا محركًا لإعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي في المنطقة.
واعتمدت “فوربس” على معايير عدة لإعداد القائمة، أبرزها تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، بالإضافة إلى خبرته في منصبه الحالي وخبرته بشكل عام، ومدة توليه مناصبه الحالية؛ وحجم الشركة من حيث المقاييس المالية الرئيسة؛ وإنجازات وأداء الرئيس التنفيذي خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الابتكارات والمبادرات التي نفذها.
كما تم تقييم حجم الشركة من حيث الإيرادات، والأصول، والقيمة السوقية