رئيس نزاهة يشكر القيادة بصدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
رئيس نزاهة يشكر القيادة بصدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي
المواطن - واس

رأس معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رئيس مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، الجلسة الأولى لمجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي التي عُقدت في مقر الهيئة اليوم، بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وبهذه المناسبة رفع معاليه باسمه واسم أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتسمية أعضاء المجلس والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للهيئة بشكل عام؛ مما يمكنها من أداء أعمالها وتحقيق أهدافها.

وهنّأ الكهموس رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي نائب رئيس المجلس فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف الطريقي، وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهام المجلس ومسؤولياته.

بدوره أوضح فضيلة الأمين العام لمجلس الوحدة سعد بن محمد بن صويلح، في ختام الاجتماع أن المجلس أقر عددًا من القواعد والإجراءات التي تنظم الأعمال المناطة باختصاص المجلس المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، بما يضمن الاستقلال التام لأعضاء الوحدة، واستعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

