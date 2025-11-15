رحلات الكروز تعود لينبع وعلى متنها 640 سائحًا

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
وصلت اليوم أولى رحلات أرويا كروز السعودية لميناء ينبع التجاري على متنها 640 سائحًا من مختلف الجنسيات وسط مجموعة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة بمحافظة ينبع.
وتنوعت الفعاليات السياحية التي قدمت للسياح, ونُظِّم عدد من رحلات الغوص, كما تجولوا بالمنطقة التاريخية، وزار عدد منهم المواقع التراثية بينبع النخل.
يذكر أن ينبع تستقبل رحلات أرويا كروز كل أسبوعين, إذ يطلع الزوار خلال وجودهم في ينبع على معالم ينبع السياحية.