من مختلف الجنسيات

رحلات الكروز تعود لينبع وعلى متنها 640 سائحًا

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
المواطن - واس

وصلت اليوم أولى رحلات أرويا كروز السعودية لميناء ينبع التجاري على متنها 640 سائحًا من مختلف الجنسيات وسط مجموعة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة بمحافظة ينبع.

وتنوعت الفعاليات السياحية التي قدمت للسياح, ونُظِّم عدد من رحلات الغوص, كما تجولوا بالمنطقة التاريخية، وزار عدد منهم المواقع التراثية بينبع النخل.

يذكر أن ينبع تستقبل رحلات أرويا كروز كل أسبوعين, إذ يطلع الزوار خلال وجودهم في ينبع على معالم ينبع السياحية.

