رصد الفيروس الأصلي لشلل الأطفال في مياه صرف صحي بألمانيا

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني للأمراض المعدية اليوم، رصد التركيبة الأصلية لفيروس شلل الأطفال (WPV1) في إحدى عينات مياه الصرف الصحي بألمانيا، في أول اكتشاف من نوعه منذ أكثر من 30 عامًا.
وأوضح المعهد في بيان، أن هذا الرصد لا يشكل خطورة على السكان، إذ لم تُسجَّل أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن معدلات التطعيم المرتفعة ضد شلل الأطفال في البلاد توفر حماية قوية من انتشار الفيروس.
وبيّنت منظمة الصحة العالمية، أن هذا الاكتشاف يُعدُّ الأول من نوعه في أوروبا منذ عام 2010، مؤكدة أنه لا توجد دولة في مأمن تام من عودة الفيروس رغم جهود الاستئصال العالمية.
يُذكر أن ألمانيا بدأت في عام 2021 برنامجًا دوريًا لرصد الفيروسات في مياه الصرف الصحي، ويُعدُّ هذا الاكتشاف أول مؤشر بيئي على وجود الفيروس الأصلي لشلل الأطفال في البلاد منذ إطلاق البرنامج.