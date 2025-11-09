Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب

رصد واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ استكشاف الفضاء

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٨ مساءً
رصد واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ استكشاف الفضاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثّق المسبار الصيني “تيانوين 1” حدثًا فلكيًا فريدًا تمثّل في مرور المذنب البينجمي النادر “3 آي أتلس” قرب كوكب المريخ، في رصدٍ هو الأول من نوعه بتاريخ استكشاف الفضاء.

ويُعد هذا المذنب ثالث جرم سماوي مؤكد يأتي من خارج النظام الشمسي بعد “أومواموا” الذي رُصد عام 2017، و”بوريسوف” المكتشف عام 2019، ما جعله محور اهتمام عالمي من وكالات الفضاء الكبرى التي سارعت إلى مراقبته وتحليل مساره وخصائصه.

قد يهمّك أيضاً
أمريكا تريد مشاركة السعودية في استكشاف الفضاء

أمريكا تريد مشاركة السعودية في استكشاف الفضاء

الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض

الرحلة السعودية للفضاء حديث الإذاعة بمدارس تعليم الرياض

وأوضحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن المسبار التقط الصور بين الأول والرابع من أكتوبر الماضي باستخدام كاميرا عالية الدقة، رغم صعوبة تعقب المذنب الذي يتحرك بسرعة 58 كيلومترًا في الثانية ويبعد نحو 29 مليون كيلومتر عن المريخ.

وأظهرت الصور التي استقبلتها المحطات الأرضية الصينية تفاصيل دقيقة للنواة والغلاف الغازي للمذنب الممتد لآلاف الكيلومترات، في إنجاز علمي جديد يعزز موقع الصين ضمن روّاد استكشاف الفضاء العميق، ويؤكد قدرتها على رصد الأجرام الكونية النادرة بدقة عالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد