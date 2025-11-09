رصد واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ استكشاف الفضاء

وثّق المسبار الصيني “تيانوين 1” حدثًا فلكيًا فريدًا تمثّل في مرور المذنب البينجمي النادر “3 آي أتلس” قرب كوكب المريخ، في رصدٍ هو الأول من نوعه بتاريخ استكشاف الفضاء.

ويُعد هذا المذنب ثالث جرم سماوي مؤكد يأتي من خارج النظام الشمسي بعد “أومواموا” الذي رُصد عام 2017، و”بوريسوف” المكتشف عام 2019، ما جعله محور اهتمام عالمي من وكالات الفضاء الكبرى التي سارعت إلى مراقبته وتحليل مساره وخصائصه.

وأوضحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن المسبار التقط الصور بين الأول والرابع من أكتوبر الماضي باستخدام كاميرا عالية الدقة، رغم صعوبة تعقب المذنب الذي يتحرك بسرعة 58 كيلومترًا في الثانية ويبعد نحو 29 مليون كيلومتر عن المريخ.

وأظهرت الصور التي استقبلتها المحطات الأرضية الصينية تفاصيل دقيقة للنواة والغلاف الغازي للمذنب الممتد لآلاف الكيلومترات، في إنجاز علمي جديد يعزز موقع الصين ضمن روّاد استكشاف الفضاء العميق، ويؤكد قدرتها على رصد الأجرام الكونية النادرة بدقة عالية.