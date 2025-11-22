روبوت صيني يسجّل رقمًا قياسيًا بالسير لمسافة 106 كيلومترات

سجّل روبوت بشري صيني الصنع، رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة غينيس بالسير لمسافة 106 كيلومترات بين مدن في شرق الصين دون أن يتوقف عن العمل.

وانطلق الروبوت “أندرويد أيه 2” المطوّر من الشركة المصنّعة ومقرها في شانغهاي، من سوتشو ليلة 10 نوفمبر الماضي، ووصل إلى منطقة “بوند شانغهاي” في الساعات الأولى من يوم 13 نوفمبر.

وظل الروبوت يعمل بكفاءة طوال الرحلة بفضل نظام البطارية الساخنة القابل للاستبدال السريع، ليثبت قدرته على السير لمسافة 106.286 كيلومترًا.

وكان روبوت آخر يدعى “تين كونغ ألترا”، طوره مركز “بكين لابتكار الروبوتات البشرية”، أكمل في أبريل الماضي سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترًا في ساعتين و40 دقيقة.