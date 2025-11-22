Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

روبوت صيني يسجّل رقمًا قياسيًا بالسير لمسافة 106 كيلومترات

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
روبوت صيني يسجّل رقمًا قياسيًا بالسير لمسافة 106 كيلومترات
المواطن - فريق التحرير

سجّل روبوت بشري صيني الصنع، رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة غينيس بالسير لمسافة 106 كيلومترات بين مدن في شرق الصين دون أن يتوقف عن العمل.

وانطلق الروبوت “أندرويد أيه 2” المطوّر من الشركة المصنّعة ومقرها في شانغهاي، من سوتشو ليلة 10 نوفمبر الماضي، ووصل إلى منطقة “بوند شانغهاي” في الساعات الأولى من يوم 13 نوفمبر.

وظل الروبوت يعمل بكفاءة طوال الرحلة بفضل نظام البطارية الساخنة القابل للاستبدال السريع، ليثبت قدرته على السير لمسافة 106.286 كيلومترًا.

وكان روبوت آخر يدعى “تين كونغ ألترا”، طوره مركز “بكين لابتكار الروبوتات البشرية”، أكمل في أبريل الماضي سباق نصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترًا في ساعتين و40 دقيقة.

