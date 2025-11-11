Icon

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
رونالدو: بكل فخر أنا سعودي.. وأشعر بالانتماء والسلام في السعودية
المواطن - فريق التحرير

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شعوره بالسعادة لكونه يعيش في السعودية منذ قرابة 3 أعوام.

وقال رونالدو، على هامش منتدى “تورايز” في الرياض، اليوم الثلاثاء، بمشاركة قادة قطاع السياحة وصنّاع القرار من حول العالم: “أحب العُلا وأحب البحر الأحمر، لدي منزل هناك، هذا المكان أشعر فيه بالسلام، لا أحد يطلب مني توقيعًا هناك، هذا انتصار كبير عندما لا يُطلب مني أي شيء، أشعر أنني أعيش في سلام”.

بكل فخر أنا سعودي

وأضاف: “السعودية لها أمور جميلة للغاية، البعض يعرفون الرياض وجدة، لكن السعودية لديها أماكن جميلة كثيرة، أسرتي سعيدة هنا”.

وتابع رونالدو: “الجميع يعرفون رونالدو بفضل كرة القدم، انتقلت إلى السعودية قبل 3 أعوام، إنني أؤمن بالمشروع والشعب، والدوري السعودي له إمكانات هائلة في الحاضر والمستقبل، الدوري السعودي يتطور بشكل كبير”.

وأضاف : “السياحة أمر مهم جدًا، وتطور هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أنا أساعد وجزء من ذلك، أنا واحد منكم، أنا سعودي، أنا رجل سعودي وأحب كثيرًا أن أتواجد هنا”.

