رياح على منطقة حائل حتى المساء 

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥١ مساءً
رياح على منطقة حائل حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ ساعة.

وقال مركز الأرصاد عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

