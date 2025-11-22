Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح نشطة وضباب يحجب الرؤية في 5 مناطق

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ صباحاً
رياح نشطة وضباب يحجب الرؤية في 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، عسير، الباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

متحدث الأرصاد: جدة والقضيمة سجلتا أعلى كمية هطول أمطار أمس

متحدث الأرصاد: جدة والقضيمة سجلتا أعلى كمية هطول أمطار أمس

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على...

السعودية اليوم
متحدث الأرصاد: جدة والقضيمة سجلتا أعلى كمية هطول أمطار أمس
السعودية اليوم

متحدث الأرصاد: جدة والقضيمة سجلتا أعلى كمية...

السعودية اليوم