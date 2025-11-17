Icon

بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي

ريف يستهدف رفع إنتاج البن السعودي إلى 7 آلاف طن سنويًا

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١١ مساءً
ريف يستهدف رفع إنتاج البن السعودي إلى 7 آلاف طن سنويًا
المواطن - واس

أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، البرنامج الفرعي الأول، لتطوير إنتاج وتصنيع وتسويق البن السعودي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ لتعزيز إنتاج البن السعودي كأحد المحاصيل النقدية المهمة.

زيادة إنتاج البن

ويستهدف البرنامج زيادة إنتاج البن، من (800) طن سنويًا، إلى (7) آلاف طن، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البن، من (0,5%)، إلى (4,4%) بنهاية العام الحالي؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ “برنامج ريف السعودية” ماجد البريكان، أن برنامج تطوير إنتاج البن، يهدف إلى إدخال ونشر البن السعودي إلى التركيبة المحصولية، كأحد المحاصيل النقدية، وبصفته مصدرًا لتنويع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البن السعودي وتقليل نسبة وارداته من الخارج، وإضافة قيمة للبن من خلال تصنيع منتجاته المتنوعة وتسويقها، إلى جانب الإسهام في تحسين سبل العيش لصغار مزارعي ومنتجي البن، وزيادة دخلهم، وتوفير فرص عمل للشباب في مناطق الإنتاج، وضمن سلسلة الإنتاج للتصنيع والتسويق.

وأضاف البريكان، أن البرنامج الفرعي الأول لتطوير البن السعودي، يرتكز على عدة محاور رئيسية لتحقيق مستهدفاته، تتمثل في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وإنشاء مراكز نوعية للبحوث والدراسات؛ بهدف تطوير زراعة محاصيل البن المتنوعة، وإنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية وتسويقية وتصنيعية، ومراكز تسويق للبن، إضافةً إلى إنشاء سدود صغيرة وحواجز لحصد مياه الأمطار، وتوفير مياه الري، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة قبل وبعد عمليات الحصاد؛ للتقليل من الفاقد، ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وبناء قدرات الكوادر الفنية للمؤسسات الزراعية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل المالي عبر صندوق التنمية الزراعية، وتقديم دعم مالي مباشر لصغار المنتجين الزراعيين، وإنشاء مراكز لتقديم الخدمات الإرشادية والدراسات والبحوث التطبيقية، وإنشاء مشاتل ومزارع نموذجية لنشر وتطوير زراعة البن السعودي، وتطبيق أنظمة الحجر النباتي.

يُشار إلى أن قطاع البن، يعدُ أحد القطاعات الثمانية التي يدعمها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتنويع المحاصيل الزراعية، وتحسين معيشة صغار المزارعين والمنتجين، والأسر الريفية المنتجة.

