زاتكا تُنفذ أكثر من 21 ألف زيارة تفتيشية خلال أكتوبر الماضي

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” أكثر من 21 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أكتوبر 2025م، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملت عـددًا من القطـاعات التجاريـة، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، وأسواق النفع العام، وأسواق قطع الغيار المستعمل للسيارات.
وأضاف الحربي أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفة عدم وجود الأختام الضريبية، ومخالفة عدم إصدار إشعارات مدين ودائن، إضافةً إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
وأفاد المتحدث الرسمي أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لدى المكلفين من قطاع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية والحـد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تـدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعا الحربي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مُنشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: zatca.gov.sa أو من خلال تطبيق “زاتكا” (ZATCA) للهواتف الذكية، حيث تُقدم “زاتكا” وفق ضوابط محددة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.